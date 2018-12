Der DPSG Stamm St. Franziskus Saarburg-Beurig bringt das Friedenslicht nach Saarburg und Umgebung. „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“ – so lautet das Motto der diesjährigen Aktion.

Dahinter steht der Wunsch, dass die Weitergabe des symbolischen Lichtes Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen verbinden soll. Die Jungpfadfinder und Wölflinge der Sippen Schlange und Falke haben zur Weitergabe dieses Symbols für Friede und Toleranz Lichter gebastelt, die sie an zwei Terminen weitergeben möchten.

Am Sonntag, 23. Dezember, nach dem Hochamt auf dem Vorplatz der Pfarrkirche St. Marien in Beurig und am Montag, 24. Dezember, zur Aussendung des Friedenslichts in der Krippenfeier um 15.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Beurig. Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk ins Leben gerufen. Seit nun 24 Jahren verteilen die vier Pfadfinderverbände das Friedenslicht in Deutschland.

Näheres zur Aktion Friedenslicht in Deutschland gibt es auch auf der

Website www.friedenslicht.de