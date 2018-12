Ihr Name

(mai) Liegt ein Bescheid über einen Beitrag für den Straßenausbau (siehe Info) im Briefkasten, so ist dies für Bürger meist kein Grund zur Freude, zuweilen sogar ein Ärgernis. Denn es geht ihm immer an den Geldbeutel und je nach Grundstücksgröße auch schon mal etwas kräftiger. In Saarburg war die Abrechnung von Beiträgen jüngst Anlass für Kritik der Opposition.

Manuel Müller vom SPD-Ortsverein Saarburg monierte im Dezember in einer Pressemitteilung, dass die Stadt „falsche“ Bescheide verschickt habe. Es ging um die wiederkehrenden Beiträge für die 2017 bei der Straße Blümchesfeld angefallenen Ausbaukosten. Das Problem: Obwohl der Stadtrat 2010 die Obergrenze für Beiträge auf 25 Cent pro Quadratmeter gedeckelt hatte, wurde in den Bescheiden ein Beitrag von rund 30 Cent veranschlagt.

Müller kritisiert, dass die Verwaltung trotz Hinweis der SPD-Stadtratsfraktion eine „Korrektur des falschen Bescheids“ abgelehnt habe. „Es gab keine korrigierten Bescheide“, moniert Müller auf Nachfrage. Er versichert, dass sich die SPD dafür stark mache, dass die Obergrenze für wiederkehrende Beiträge eingehalten würde. Die Obergrenze sei „auf Drängen der SPD“ beschlossen worden. Grundgedanke sei gewesen, die Bürger nicht zu sehr zu belasten.

CDU-Bürgermeister Jürgen Dixius räumt grundsätzlich das Problem mit den Bescheiden ein, spricht jedoch nicht von Fehlern, sondern von einem „Versehen“. Dixius: „Die Begrenzung der wiederkehrenden Beiträge wurde in der Niederschrift des Stadtratsbeschlusses zum Beitrag nicht explizit wiederholt.“ Deshalb sei dann statt zwei Raten (25 Cent für 2018 und 5 Cent für 2019) der Gesamtbetrag von 30 Cent für das laufende Jahr gefordert. Dixius stellt klar: „Auf dieses Versehen wurde in der Ausgabe des Amtsblatts vom 31. Oktober hingewiesen und den Beitragszahlern angeboten, den Betrag zu splitten.“ Mit dieser Vorgehensweise sei die Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat, Edith van Eijck, einverstanden gewesen.

Der Verwaltungschef weist zudem darauf hin, dass gerade mal 14 Beitragszahler vom Angebot des Aufsplittens auf zwei Raten Gebrauch gemacht hätten. Es sei auch nicht um riesige Beträge gegangen. Dixius: „Die Spanne der über die 25 Cent hinaus erhobenen Beiträge beläuft sich auf sechs bis 80 Euro, große Gewerbeimmobilien können darüber liegen.“

Dann wird der Bürgermeister ganz grundsätzlich. Er erklärt: „Die CDU Rheinland-Pfalz will die Straßenausbaubeiträge abschaffen.“ Sie hat vorgeschlagen, das Land solle anstatt der Bürger zahlen und dafür den Rotstift bei millionenschweren Rücklagen im Haushalt ansetzen. Die Saarburger Stadtratsfraktion begrüßt laut Dixius diesen Beschluss und will eine entsprechende Resolution in den Stadtrat einbringen. Leider lehne die SPD die Abschaffung der Ausbaubeiträge ab.

Damit konfrontiert argumentiert Müller vorsichtig. Die Saarburger SPD sei auch dafür, die Bürger zu entlasten und die Ausbaubeiträge abzuschaffen, wenn denn die Landesregierung eine Möglichkeit sehe, dies zu finanzieren.