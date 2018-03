später lesen Der richtige Weg Der richtige Weg FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Es ist eine gute Idee, die beiden Register Dorfmoderation und den Aufbau einer aktiven Dorfgemeinschaft gleichzeitig zu ziehen. Denn schließlich gehören die beiden Themen, also das Dorf an sich und das Leben darin, zusammen. Sie beeinflussen sich wechselseitig. Denn schaffe ich beispielsweise neue Treffpunkte, brauche ich einen Ort dafür. Umgekehrt braucht es zupackende Hände, um neue Attraktionen wie einen Wanderweg in Schuss zu halten. Machen die Serriger mit, wird es bald eine aktive Dorfgemeinschaft mehr in der Verbandsgemeinde Saarburg geben.