Australierin rockt im Gewächshaus mal ruhiger

Eine entspannte Sommerparty feiert die Sängerin Toby Beard in Saarburg. Dass sie angeschlagen ist, hält sie davon nicht ab. Von Dirk Tenbrock

Ungewöhnliche Musiker an ungewöhnlichen Orten – das ist das Konzept von Christof Kramp und seiner Agentur Station K. Der Konzertveranstalter hat in den Pflanzgarten Steffens eingeladen, wo die kleine Bühne in einem Gewächshaus inmitten einer Gärtnerei steht. Ein botanisch-florales Ambiente sozusagen. Im Ofen backen Flammkuchen, und eisgekühlter Saarwein steht bereit.

Alles ist gerichtet für eine Sommerparty mit der australischen Sängerin Toby Beard, die zum fünften Mal in der Gegend gastiert. Zum ersten Auftritt in der Wawerner Synagoge kamen sage und schreibe 18 Leute, am Mittwochabend ist das Zelt mit gut 180 Besuchern fast ausverkauft. Kramp strahlt und sagt: „Das Publikum honoriert mittlerweile die gute Qualität.“ Viele Saarburger sind gekommen, aber auch Luxemburger und Trierer Musikfans sind da, um die Musikerin, die ihre Songs selbst schreibt, zu hören. Bei den Konzerten von Station K gibt es immer klasse Musik in einem tollen Ambiente, wir kommen regelmäßig“, sagt Jean-Luc, der mit seiner Freundin aus dem luxemburgischen Grevenmacher angereist ist.

Toby Beard lässt es diesmal etwas ruhiger angehen. Sie laboriert an einem schmerzhaften Ohr-Infekt, sagt aber: „I never cancel a Show.“ („Ich sage nie eine Show ab.“) Sie ist ein Bühnen-Tier, und das Adrenalin spült den Schmerz zumindest teilweise weg. Die Songs sind gewohnt rockig, diesmal eher auf der sentimentalen Seite. Die Liebe zu ihren zwei Kindern, der Trennungsschmerz von Freunden oder der Spaß am Musikerleben sind die Themen. Zwei Stunden hält Toby mit ihrer exzellenten holländischen Begleitband durch. Kontrabass, Schlagzeug und Trompete sind eine stimmige Mischung. Es wird getanzt und mitgesungen, frenetischer und dankbarer Applaus des Publikums belohnen Toby zu Beginn ihrer Tournee mit zehn Shows innerhalb von gerade mal elf Tagen. Respekt!

Die nächsten Konzerte von Station K: Sittmann singt Mey (Reinhard Mey Tribute), am Sonntag, 13. Mai, 19.30 Uhr, in der Synagoge Wawern; Astrid North am Freitag, 18. Mai, 20.30 Uhr in der Schreinerei in Wiltingen.