Die Begegnung mit Metallica

Die Tributeband My’tallica spielt am Samstagabend (24. November) im Ducsaal in Freudenburg. Schlagzeuger Stephan Zender erzählt von seinen Begegnungen mit dem Original: Metallica-Drummer Lars Ulrich.

Tributebands tragen eine hohe Verantwortung und müssen mit enormen Erwartungen fertig werden. Sie interpretieren das Werk eines großen Vorbilds, spielen dessen Songs, und die Fans messen sie an ihrer Virtuosität und auch ihrer Originalität und Glaubwürdigkeit.

My’tallica ist eine solche Tributeband, die sich dem Schaffen einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Metalbands überhaupt widmet: Metallica, die legendäre US-Kombo um Sänger James Hetfield und Drummer Lars Ulrich, ist das Vorbild der Musiker. Und offenbar müssen Andreas Adam und Metti Zimmer (beide Sänger), Tom Botschek (Gitarre), Martin Iordanidis (Bass) und Stephan Zender (Schlagzeug) ihren Job richtig gut machen, denn ihr Bandprojekt My’tallica ist die gefragteste Metallica-Tributeband in Deutschland.

Als Musiker und als Fan ist es ein besonderes Erlebnis, das Vorbild persönlich zu treffen. Stephan Zender kann das bestätigen. Er ist dem Metallica-Drummer Lars Ulrich gleich mehrmals begegnet.

Es geschah auf einer Metallica-Show in Köln. „Ich hatte bisher in fast 30 Jahren bei 42 Shows leider noch keinen Stick von Lars ergattern können“, erzählt Zender. „Also machte ich mir ein Schild mit der Aufschrift 42 Shows 0 Sticks“.

Am Ende der Abschiedsrunde hatte Lars Ulrich dann noch einen letzten Stick übrig. „Er sah mein Schild, kam an den Bühnenrand, ließ sich von der Crew auf einem Case durch den Graben zu mir rollen und überreichte mir den letzten Stick.“

Und das war noch nicht alles. „Im Februar spielten Metallica dann in Mannheim, und ich dachte mir, ich müsste Lars als Dank auch mal einen Stick von mir mit My‘tallica-Aufdruck geben.“

Zender stand direkt an der Absperrung vor Lars‘ Ulrichs Bühnentreppe. „Zwei Paar meiner Sticks hatte ich dabei und spielte bei der Show mit meinen Sticks in der Luft mit. Das sah Lars von der Bühne aus und kam dann zu mir in den Graben und fragte, was ich da hätte.“

Zender sagte Ulrich, es wären Sticks mit dem Aufdruck My’tallica als Geschenk für ihn. „Als er erkannte, dass ich in einer Tribute Band spielte, scherzte er und fragte, ob ich die Show zu Ende spielen möchte und er schon Feierabend machen könnte. Nach dem Song kam Lars dann noch mal zu mir und brachte mir wieder einen seiner gerade gespielten Sticks.“

Am Samstagabend, 24. November, spielen My’tallica ab 21 Uhr im Ducsaal in Freudenburg.