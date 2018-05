Die erste gewählte Deutsche Weinkönigin ist tot

Gebürtige Saarburgerin stirbt mit 93. Der Bruder erinnert sich an die Krönung.

Die aus Beurig stammende erste gewählte Deutsche Weinkönigin Marlies Steffen, geborene Pütz ist tot. Wenige Tage nach Vollendung ihres 93. Lebensjahres ist sie in Wuppertal gestorben.

Mit 25 Jahren ist die Winzerstochter 1950 in Neustadt an der Weinstraße zur Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Ihre Vorgängerin, die erste Deutsche Weinkönigin, ist ohne Wahl bestimmt worden. Karl Pütz, der 88 Jahre alte Bruder von Marlies Steffen, der in Beurig lebt, erinnert sich: „Das war ein großer Jubel, als Marlies aus Neustadt zurückgekehrt ist. Die Leute haben an der Straße gestanden, sich am Rathaus versammelt und der Königin zugejubelt. Es war Nachkriegszeit.“ Für den Saarwein habe das einen großen Schub bedeutet.