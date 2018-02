(red) Die Dorfmoderation in Ayl geht weiter. Die Gemeinde lädt ein zur Veranstaltung „Visualisierungen zur Dorfmitte“ am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Ayl. Sie fordert alle Bürger auf, mitzumachen. Auf dem Programm am Dienstag stehen die Ergebnisse der Befragung vom Dezember, Visualisierungen zur Wohninsel, ein Gestaltungsvorschlag zum Dorfplatz und ein Konzept zu den öffentlichen Räumen in der Wohninsel.