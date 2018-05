Warten auf das Netz

Die Ortsgemeinde Kastel-Staadt tut sich schwer mit der Einrichtung eines W-LAN Hotspots.

() „Ein Hotspot wird künftig Standard sein“, sagt der Saarburger Bürgermeister Jürgen Dixius voraus und ermutigt die Mitglieder des Kastel-Staadter Ortsgemeinderats, sich für die Einrichtung dieser Serviceleistung einzusetzen. Einmal wurde die Entscheidung schon vertagt. „Wir wollen jetzt erst mal überprüfen, was uns das kostet“, sagt Ortsbürgermeister Hubert Schommer. Die Gemeindekasse ist klamm. Doch gerade für den Ort mit den keltisch-römischen Funden und der Klause hoch über der Saar, für die sich im Jahr rund 60 000 Touristen interessieren, wäre eine Internetverbindung rund um das Bürgerhaus von Vorteil. „Den Gästen muss so etwas geboten werden. Und bei Festen am Bürgerhaus kann man darüber ja auch Musik abspielen“, sagt Dixius. Bis 30. September können noch Förderanträge von den Ortsgemeinden gestellt werden. Bislang hat laut VG-Verwaltung nur Freudenburg einen solchen Antrag gestellt. Pro Kommune können 500 Euro aus dem EU-Projekt Wifi4rlp abgerufen werden. Für den Betrieb dieser örtlichen Internetverbindung werden allerdings laufende Kosten fällig. Kastel-Staadt will in der nächsten Ratssitzung weiter beraten und eventuell eine Entscheidung treffen.