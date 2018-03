Die Sternsinger kommen am Sonntag

(red) Die Sternsinger sind am Sonntag, 7. Januar, ab 10.30 Uhr in Beurig unterwegs. Mädchen und Jungen, begleitet von Erwachsenen und Jugendlichen, wünschen als „Heilige Drei Könige“ Gottes Segen zum neuen Jahr. Sie schreiben nach altem Brauch (auf Wunsch) den Segensspruch an die Türen „20*C+M+B+18 (Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus). Die diesjährige Aktion steht unter dem Leitwort „Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit“. Die Sternsinger bitten um Unterstützung für rund 1800 Kinderhilfsprojekte in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien und Osteuropa.