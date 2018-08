später lesen Natur Die wundersame Welt der Pilze Teilen

Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Sonntag, 26. August, 10 bis 13 Uhr, eine kulinarische Pilzexkursion mit Fundbesprechung rund um Beurig in der Naturpark-Verbandsgemeinde Saarburg an.