Auf BMW-Heckspoiler hatten es Diebe in Trassem und Tawern abgesehen. red

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag wurde an zwei 3er BMW jeweils der Heckspoiler entwendet. Die Fahrzeuge waren in der Kirchstraße in Trassem und in der Saarburger Straße in Tawern geparkt.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Saarburg zu melden: Telefon 06581/91550.