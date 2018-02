() Die nächste Sitzung des Ortsbeirats Kahren am Dienstag, 27. Februar, beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Kahren mit einem nicht-öffentlichen Teil. In öffentlicher Sitzung geht es um die Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2018“ sowie um das Thema Hinweisbeschilderung. Zudem steht das Einvernehmen zu Bauanträgen auf der Tagesordnung.