Dreikampf um Posten im Rathaus

Die CDU nominiert Guido Wacht als Kandidaten für das Amt des hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz. Bei den Vorstellungsgesprächen tritt der Konzer gegen zwei Konkurrenten an. Christian Kremer

Konz Ursprünglich waren es acht, nun sind noch drei Bewerber im Rennen: Egbert Dederichs (FWG), Christian Mews (SPD) und Guido Wacht (CDU) kämpfen um den Posten des hauptamtlichen Beigeordneten der Verbandsgemeinde Konz. Die drei großen Fraktionen im Verbandsgemeinderat Konz haben jeweils einen der Konkurrenten nominiert.

Am Samstag, 9. Dezember, sollen sie sich im Kloster Karthaus allen fünf Fraktionen (CDU, SPD, FWG, Grüne, FDP) präsentieren. Danach entscheiden die Fraktionen, wen sie bei der Wahl im VG-Rat unterstützen möchten. Allerdings stehen vor der endgültigen Entscheidung auch noch Verhandlungen über mögliche Bündnisse und gemeinsame Kandidaten an.

Am Donnerstag, 11. Januar, wählen die 40 Mitglieder im VG-Rat dann den Nachfolger des derzeitigen Beigeordneten Joachim Weber (siehe Info). Weber selbst ist ab Januar Bürgermeister. Die Wahlen zum Stadt- und VG-Chef hat er im September gewonnen (der TV berichtete). Sein Vorgänger Karl-Heinz Frieden verabschiedet sich bei einer gemeinsamen Sitzung von Stadt- und VG-Rat am Donnerstag, 14. Dezember, 17 Uhr, offiziell aus dem Amt.



CDU Favorit auf den Stellvertreterposten ist nun Guido Wacht. Der 47-jährige Diplom-Bauingenieur aus Konz hat sich laut Josef Weirich, CDU-Fraktionschef im VG-Rat, gegen drei Mitbewerber aus der Union durchgesetzt. Wacht punktet mit seinem Bauingenieurstudium, seinem Referendariat zum höheren Verwaltungsdienst und seiner langjährigen Berufserfahrung beim Landesbetrieb Mobilität in Trier. Dort leitet der Baudirektor derzeit das landesweit größte Straßenbauprojekt: den Bau des Hochmoselübergangs. Auch beim Bau der Ortsumgehung für Konz-Könen war Wacht federführend. Der zweifache verheiratete Familienvater lebt im Konzer Wohngebiet Berendsborn und will auch dort bleiben. Für die CDU ist er im Stadtrat und in mehreren Ausschüssen - zum Beispiel im städtischen Bau- sowie Haupt- und Finanzausschuss - tätig.



FWG Egbert Dederichs (FWG) ist der zweite verbliebene Bewerber. Er kommt nicht aus einer Verwaltung, sondern aus der freien Wirtschaft. Der 58-jährige ist gebürtiger Neusser, lebt aber seit 1982 in der Region und seit mehr als 25 Jahren in Konz, zunächst in Oberemmel, später in Hamm. Der dreifache Familienvater arbeitet als sogenannter Key Account Manager (Betreuer besonders wichtiger Kunden) bei der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Trier, die zum Beispiel Bonitätsprüfungen macht. Kommunalpolitische Erfahrung bringt er als Ortsvorsteher des Konzer Stadtteils Filzen/Hamm mit, wo er erstmals 2009 gewählt wurde. Seitdem ist er für die FWG aktiv.



SPD Ein in der Region bisher noch weitgehend unbeschriebenes Blatt ist der SPD-Kandidat Christian Mews. Die Sozialdemokraten wollen ihn näher kennenlernen, nachdem Yvonne Mich aus Tawern ihre Bewerbung zurückgezogen hat ("Sieben Männer wollen Vizechef werden", TV vom 22. November). Deswegen darf auch er sich den Konzer Kommunalpolitikern vorstellen. Christian Mews ist Diplom-Architekt und zertifizierter Stadtplaner. Gearbeitet hat er sowohl in Architekturbüros als auch bei Landes- und Kommunalbehörden in Niedersachsen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Zurzeit ist er Referatsleiter in der Landtagsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern.

Für die SPD kandidierte Mews 2015 als Senator für Bauen und Umwelt in der Hansestadt Rostock, wo er zuvor Leiter des Bauordnungsamts war. Als eine seiner Top-Fähigkeiten auf dem beruflichen Internet-Netzwerk Xing gibt der SPD-Kandidat "Visionäres Denken" an. Auf Anfrage des TV beim Landtag in Mecklenburg-Vorpommern heißt es, dass er zurzeit krank sei.

Weil Mews bisher nicht zu erreichen ist, liegt dem TV kein Foto von ihm vor.Extra: MEHRHEITEN UND AUFGABEN



Mehrheitsverhältnisse: Der VG-Rat hat 40 Mitglieder. Die CDU-Fraktion hat 16 Stimmen, die SPD zehn, die FWG acht, die Grünen-Fraktion vier und die FDP zwei. Um Beigeordneter zu werden, braucht ein Kandidat mindestens 21 Stimmen. Alleine hat keine der Fraktionen die notwendige absolute Mehrheit, die eine Wahl im ersten Wahlgang entscheiden könnte. Auch ein schwarz-gelbes oder ein rot-grünes Bündnis könnte niemanden durchbringen. Die CDU bräuchte zum Beispiel, um ihren Kandidaten ins Amt zu bringen, entweder die Unterstützung von Grünen und FDP (21 Stimmen) oder die Hilfe von einer der beiden anderen großen Fraktionen. SPD und FWG möchten jedoch eigene Bewerber aufstellen. Deshalb sind mehrere Wahlgänge wahrscheinlich. Besoldung und Aufgaben: Der Posten ist in die Besoldungsstufe B2 oder B3 eingruppiert. Das Grundgehalt liegt damit bei mindestens 7031 Euro pro Monat. Zulagen gibt es unter anderem für Verheiratete und je nach Kinderzahl. Laut der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung muss das Amt spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle besetzt werden (Anfang April). Der Beigeordnete ist Stellvertreter des Bürgermeisters und zum Beispiel verantwortlich für Kindergärten, Grundschulen und die Verbandsgemeindewerke Konz.