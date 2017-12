Der DRK-Ortsverein Saarburg möchte den Kindern der Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende in Trier und Hermeskeil eine kleine Freude bereiten. Zahlreiche Helfer sammeln Spielzeug und spenden die Sachen an die Einrichtungen. Alle Spender erwarten unter anderem Heißgetränke und Waffeln als Dankeschön. Kinder können ihren Teddy oder ihre Puppe zur ambulanten Teddyklinik mitbringen und Fahrzeuge des DRK bestaunen.

Die Spielzeugspenden können am Mittwoch, 13. Dezember, und Freitag, 15. Dezember, jeweils zwischen 18 und 20 Uhr in der Heckingstraße 13 in Saarburg (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus) abgegeben werden.