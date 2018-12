Der Ortsverein Saarburg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) setzt sich für die Gesundheit und das Wohl der Bevölkerung ein. So finden jedes Jahr gemeinnützige Spendenaktionen für wohltätige Zwecke statt.

Nachdem die Helfer 2017 mit großer Unterstützung der Bevölkerung viel Spielzeug für die Kinder der Auffangeinrichtung für Asylbewerber (AfA) in Hermeskeil gesammelt haben, hat das DRK Saarburg in diesem Jahr 250 Euro aus Ortsvereins-Eigenmitteln an die Villa Kunterbunt in Trier gespendet. Das Nachsorgezentrum beim Klinikum Mutterhaus setzt sich für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren Familien in der Region Trier ein. Die Einrichtung finanziert sich zu 90 Prozent aus Spenden, um große Hilfe für kleine Menschen zu vollbringen.