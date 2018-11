Einbrecher scheitern an Terrassentür

Unbekannte haben laut Polizei die Abwesenheit von Hauseigentümern Im Neuengarten in Palzem-Kreuzweiler dazu genutzt, einen Einbruchversuch zu unternehmen.

Sie seien aber an der Terrassentür gescheitert. Tatzeitraum sei die Zeit vom 26. bis 31. Oktober. Die Eigentümer des Hauses entdeckten die Hebelspuren an ihrer Terrassentür am späten Nachmittag des 31. Oktober, teilte die Polizei gestern mit.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2150 oder -2290 zu melden.