Ayl (red) Einbrecher haben am Freitag in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Maarfeld laut Polizei Bargeld und Schmuck gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Saarburger Ordnungshüter nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbesitzer und brachen durch die rückwärtige Terrassentür in das Anwesen ein.