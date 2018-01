Zwei Einbruchversuche in Palzem-Helfant

Einbruchversuche in Palzem-Helfant

Zwischen dem 01. und dem 29. Dezember wurde in der Kirchstraße in Helfant in zwei benachbarten Wohnhäusern Nr. 15 und 17 versucht, einzubrechen.

Der oder die unbekannten Täter benutzten ein Hebelwerkzeug, um jeweils ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln.

Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen die Täter in beiden Fällen von ihrem Vorhaben ab.

Die Polizei bittet um Hinweise, wer in dem genannten Zeitraum Unregelmäßigkeiten im Bereich der genannten Anwesen festgestellt hat.

