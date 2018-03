später lesen Kriminalität Versuchte Einbrüche in Palzem Teilen

(red) Unbekannte haben versucht, in zwei benachbarte Wohnhäuser in der Kirchstraße in Palzem-Helfant einzubrechen. Wie die Polizei Saarburg mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 1. Dezember und Freitag, 29. Dezember an den Häusern Nummer 15 und 17. Die Beamten vermuten, dass der oder die Täter ein Hebelwerkzeug benutzten, um jeweils ein rückwärtig gelegenes Fenster aufzuhebeln. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen die Täter in beiden Fällen von ihrem Vorhaben ab.