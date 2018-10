Einkaufen in Saarburg? Schaurig schön!

Halloween und Allerheiligen

Das Wort Halloween, in älterer Schreibweise Hallowe’en, ist eine Zusammenfassung von All Hallows’ Eve, benennt den Tag vor Allerheiligen (wie auch bei Heiligabend, englisch Christmas Eve). Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch im kontinentalen Europa.

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So vermischten sich insbesondere im deutschsprachigen Raum heimatliche Bräuche wie zum Beispiel das Rübengeistern oder Traulicht mit Halloween .