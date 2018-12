später lesen Saarburg „Erben will gelernt sein“ mit den Fischer Traumtänzern Teilen

Die lange Wartezeit hat endlich ein Ende – die Fischer Traumtänzer stehen in den Startlöchern. Die Proben zum neuen Stück sind in vollem Gange. Ende Januar 2019 steigt die Premiere des Drei-Akters „Erben will gelernt sein“.