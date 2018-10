später lesen Schule Erst schauspielern, dann reflektieren FOTO: Harald Dietz, Fotografie für Theater Hof / Harald Dietz FOTO: Harald Dietz, Fotografie für Theater Hof / Harald Dietz Teilen

Twittern

Teilen



In drei neunten Klassen der Realschule plus Saarburg wurde in den letzten Septemberwochen das Klassenzimmerstück „Kiwi on the rocks“ von Daniel Ratthei aufgeführt.