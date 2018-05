später lesen Bildung Erste-Hilfe-Kurs an zwei Abenden in Trassem Teilen

(red) Die Malteser Saarburg bieten in Zusammenarbeit mit der Aktiven Dorfgemeinschaft Trassem einen Erste-Hilfe-Kurs an zwei Abenden an. Die beiden Termine sind am Donnerstag, 7. Juni, und Donnerstag, 14. Juni, jeweils von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Bürgerhaus in der Feldstraße 13 in Trassem. Der Kurs ist von der Berufsgenossenschaft anerkannt. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro.