Erste-Hilfe-Kurs an zwei Abenden

Die Malteser Saarburg bieten in Zusammenarbeit mit der Aktiven Dorfgemeinschaft Trassem einen Erste-Hilfe-Kurs an.

Die beiden Termine sind am Donnerstag, 7. Juni, und Donnerstag, 14. Juni, jeweils von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Bürgerhaus in der Feldstraße 13 in Trassem. Referent ist Dr. med. Rolf Theiß. Der von der Berufsgenossenschaft anerkannte Kurs richtet sich an alle interessierten Bürger, Führerscheinbewerber, LKW-Fahrer, Ersthelfer im Betrieb, Gruppenleiter und Praxismitarbeiter. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Information und Anmeldung: info@malteser-saarburg.de oder Telefon 06581/95661.