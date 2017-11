später lesen Es geht auch bargeldlos in Trierer Parkhäuser Teilen

Trier (red) Autofahrer können ihre Parkhausgebüren ab sofort per Lastschriftverfahren von ihrem Konto abbuchen lassen. Die Stadtwerke Trier (SWT) bieten mit der Firma Evopark eine Karte an, mit der sich die Fahrer, die den Service nutzen wollen, an den teilnehmenden Parkhäusern beim Ein- und Ausfahren ausweisen können.