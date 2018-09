später lesen Veranstaltung Wincheringen feiert einen Tag lang viele Nationen Teilen

Twittern

Teilen



Wincheringen feiert das Fest der Nationen „op em Büer“ (auf dem Marktplatz) und in der Grööt am Sonntag, 9. September. An zwölf Ständen und in der Weinstube werden von 11 bis 22 Uhr landestypische Spezialitäten aus vielen Ländern angeboten.