(red) Wer noch keine Verkleidung für die Kar­nevalstage hat, wird vielleicht beim Kostümflohmarkt der Kfd-Fastnachtsfrauen am Samstag, 27. Januar, fündig. Der Kostümfundus ist von 14 bis 16.30 Uhr im Pfarrhaus St. Marien Saarburg-Beurig in der Klosterstraße geöffnet. Der Erlös wird an ein gemeinnütziges Projekt gespendet. Weitere Infos unter Telefon 06581/6363.