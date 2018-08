später lesen Versorgung Förderverein des Saarburger Kreiskrankenhauses fordert klare Botschaften Teilen

In einem Appell an die Bundes- und Landesregierung sowie die Abgeordneten hat sich der Förderverein des Saarburger Kreiskrankenhauses vor wenigen Monaten dafür eingesetzt, dass das vom Kreistag Trier-Saarburg beschlossene Zukunftskonzept für die Klinik finanziell unterstützt werden müsse. Die Voraussetzung für eine zeitnahe Realisierung des Zukunftskonzepts soll so geschaffen werden. red