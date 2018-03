() Die Trierer Künstlerin und Architektin Sonja Weber stellt am Sonntag, 14. Januar, Werke zum Thema „Schnittstellen – fotografische Gedanken” in der Städtischen Galerie im Amüseum in Saarburg aus. In Ihren Arbeiten kombiniert sie Stadt- und Landschaftsräume mit Fotodetails unterschiedlichen Maßstabs. Durch deren Struktur, Farbe, Form und Licht entstehen ganz neue Sichtweisen. Um 11 Uhr geht es los.