Französische Beucher zu Gast bei Freunden in Schoden

Schoden begrüßt 74 Besucher aus St. Bris le Vineux.

65 Gäste aus dem französischen St. Bris le Vineux, darunter 19 Kinder, begrüßte der Freundschaftskreis Schoden am Wochenende an der heimischen Saar. St. Bris le Vineux ist eine Gemeinde in der Nähe von Auxerre, die beiden Orte trennen knapp 400 Kilometer. Die Gastgeber hatten ein schönes und für alle Beteiligten passendes Programm für den Ablauf der Freundschaftstage zusammengestellt.

Am Freitag besuchten die Gruppen bei schönem Frühlingswetter die Flugausstellung in Hermeskeil und verweilten weitere drei Stunden in Spießbratenhalle in Schillingen.

Nach der Stärkung am Schillinger See ging es zurück nach Schoden. An dem Festabend am Samstag im Bürgerhaus wurde betont, dass die Zukunft der Freundschaft zwischen St. Bris le Vineux und Schoden, die vor 34 Jahren besiegelt wurde, nach wie vor sehr lebendig sei. Die Tatsache, dass so viele junge Menschen an den Freundschaftstagen teilnehmen sei ein Garant für den Fortbestand der freundschaftlichen Beziehungen der beiden Dörfer.

Am Sonntag traf man sich zum gemeinsamen Gottesdienst, in dem der Verstorbenen der beiden Partnergemeinden gedacht wurde. Die Messe wurde gesanglich von der Chorgemeinschaft Schoden – Trassem begleitet.

Am späten Sonntagnachmittag traten die Besucher aus St. Bris mit vielen guten Eindrücken ihre Rückreise an.