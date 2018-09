später lesen Gottesdienst Der Frauenchor tritt beim Festhochamt auf Teilen

Das Festhochamt zum Patrozinium am Sonntag, 9. September, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Saarburg-Beurig wird musikalisch durch den Frauenchor Belcanto gestaltet.