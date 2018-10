später lesen Verein Frauenchor trifft sich zur Jahresversammlung Teilen

Die Jahreshauptversammlung des Frauenchor Beuren findet am Mittwoch, 7. November, um 19 Uhr in der Därfstuff in Beuren statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Begrüßung durch die Vorsitzende, die Möglichkeit zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder und die Tätigkeitsberichte für das Jahr 2017.