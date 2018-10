Der Musikverein Freudenburg lädt alle Mitglieder, Freunde des Vereins sowie alle Helfer des diesjährigen Jubiläumsfestes zum 95-jährigen Bestehen zu seinem traditionellen Wandertag und Helferfeier am Samstag, 13. Oktober, ein. red

Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Grillhütte in Freudenburg. Dort startet dann bei schönem Wetter die rund 10 Kilometer lange Wanderung. Gegen 15.30 Uhr wird die Wandergruppe wieder an der Grillhütte eintreffen und der Tag wird bei gekühlten Getränken und GrillgutZur Planung wird um Anmeldung bis Montag, 8. Oktober, gebeten, unter Telefon 01606107316 (Jürgen Folz) oder per E-Mail an info@mv-freudenburg.de