Unter dem Motto „Komm lass uns träumen“ veranstaltet der Gemischte Chor Freudenburg mit Weihnachtsliedern und mehr in der Pfarrkirche in Freudenburg am Sonntag, 23. Dezember, einen besinnlichen Nachmittag. red