Freudenburger Karnevalisten in der Manege

(red) Unter dem Motto „Alles klar beim FKK, Foasent in der Zirkuswelt! Manege frei, hereinspaziert in das bunte Narrenzelt!“ steht die Session beim Freudenburger Karnevalsklub 2006 (FKK). Die großen Sitzungen mit rund 130 Akteuren finden am 27. Januar und 3. Februar (jeweils Samstag, 20.11 Uhr) im Freudenburger Bürgerhaus statt. Der Kinderball steigt am Fetten Donnerstag (8. Februar) um 14.11 Uhr.

Der große Fastnachtsumzug startet am Sonntag, 11. Februar, am

Eiderberg/Trierer Straße.