(red) Alles klar beim FKK, Foasent in der Zirkuswelt! Unter diesem Motto treffen sich die Mitglieder und Gäste des Freudenburger Karnevalsklubs zur ersten großen Zirkussitzung am Samstag, 27. Januar, 20.11 Uhr, im Bürgerhaus. Die zweite große Zirkussitzung findet am 3. Februar, 20.11 Uhr, statt. Der Kinderball ist am 8. Feburuar, 14.11 Uhr und der Fastnachtsumzug am 11. Februar, 14.11 Uhr, ab Triererstraße.