Der Ortsgemeinderat Freudenburg vergibt bei seiner Sitzung am Mittwoch, 21. November, 19.30 Uhr, im Bürgerhaus unter anderem Aufträge für die Deckensanierung der Straße „Im Rietz“ in Freudenburg sowie für die Befestigung des Parkplatzes in der König-Johann-Straße.