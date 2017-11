Trier-Saarburg (red) Das Kreisorchester Trier-Saarburg lädt für Sonntag, 26. November, 17 Uhr, zum traditionellen Galakonzert ins Bürgerzentrum Schweich ein. Unter der Leitung von Kreisdirigent Rainer Serwe präsentiert das Orchester anspruchsvolle Originalwerke für sinfonisches Blasorchester.

Das Motto des Abends lautet "Himmel und Erde". Als Höhepukt werden die Sinfonie No. 1 "New Day Rising" von Steven Reinecke, "The Seventh Night of July" von Itaru Sakai sowie die Filmmusik zu "Jurassic Park" und "Star Wars" zu hören sein. Das Orchester gilt mit über 70 Musikern aus der ganzen Region als musikalisches Aushängeschild des Kreises.