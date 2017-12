Geänderte Öffnungszeiten des Freizeitbades

+

Das Freizeithallenbad Saarburg hat seine Öffnungszeiten während der Feiertagen geändert. Am Samstag, 23. Dezember, von 9 bis 18 Uhr; am Sonntag, 24. Dezember (Heiligabend) von 9 bis 13 Uhr; am Montag, 25. Dezember (erster Weihnachtstag) ist das Bad geschlossen, ebenso wie am Dienstag, 26. Dezember, zweiter Weihnachtstag. Am Mittwoch, 27. Dezember, ist das Bad ab 14 Uhr geöffnet; am Samstag, 30. Dezember von 9 bis 18 Uhr; am Sonntag, 31. Dezember (Silvester), von 9 bis 13 Uhr; am Montag, 1. Januar 2018 (Neujahr) geschlossen, am Dienstag, 2. Januar, ab 14 Uhr geöffnet.

Die Sauna ist sowohl an Heiligabend als auch und an Silvester geschlossen.