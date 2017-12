später lesen Gemütlicher Adventsbasar im Robert-Walser-Haus Teilen

Saarburg (red) Der Caritasverband Trier lädt für Samstag, 2. Dezember, von 13 bis 17 Uhr zum Adventsbasar im Robert-Walser-Haus in der Bahnhofstraße 17, Saarburg, ein. Verkauft werden Weihnachtsartikel, die in der Tagesstätte hergestellt wurden - etwa liebevoll dekorierte Advents- und Türkränze, Dekoartikel und Gebrauchsgegenstände us Filz, Wolle, Papier, Stoff und Holz.