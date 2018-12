Kerzen und Leuchten sollen am Donnerstagabend, 13. Dezember, die Saarburger Innenstadt in ein Lichtermeer tauchen. An diesem Tag lädt der Saarburger Gewerbeverband zu seiner letzten Veranstaltung 2018 ein: zum Weihnachtsshopping. Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet.

Stefan Müller-Hamann vom Gewerbeverband sagt: „Wir schenken den Besuchern Zeit, um durch die Stadt zu bummeln und ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.“ In den Läden gibt es für die Kunden Kleinigkeiten zum Naschen und Trinken wie Glühviez und Popcorn. Als kleines Dankeschön verteilen die Mitgliedsbetriebe des Gewerbeverbands zudem Kerzen an die Kunden – 2018 an der Zahl.

Der Musikverein wird wieder durch die Stadt ziehen und für weihnachtliche Stimmung sorgen. Zudem werden an einem Dutzend Marktständen in der Graf-Siegfried-Straße Essen, Trinken und handwerkliche Geschenkartikel wie Steckenpferde mit genähten Köpfen und aus Holzstämmen geschnittene Weihnachtsmänner angeboten. An der neuen Krippe am Fruchtmarkt wird ein Glühweintreff eingerichtet für alle, die sich gerne in gemütlicher Runde unterhalten möchten.

Saarburg ist diesmal im Advent besonders illuminiert. Heraus sticht der Kreisel am Alten Rathaus, an dem es nur so glitzert. Sandra Gelen, bei der Stadt zuständig für Öffentlichkeitsarbeit: „Es handelt sich um 92 Ketten, die an ein Gestell gespannt sind. Jede Kette hat 100 Lichter, also leuchten insgesamt 9200 Lämpchen.“ Die Grundidee stammt von Schau-Werbegestalter Leo Klassen aus Irsch, der ansonsten den Kreisel an der Laurentiuskirche regelmäßig neu gestaltet. Klassens Idee hat der Bauhof aufgegriffen, der ein Gestell gebaut und weiter ausgearbeitet hat. Die Ketten wurden an dem Gestell befestigt und gespannt. Das Ganze wurde zudem mit zehn Leuchtsternen ergänzt.

Am Kreisel an der Laurentiuskirche empfängt wieder ein imposanter Weihnachtsbaum mit mehr als 200 goldenen Kugeln und Tausenden von Lichtern die Besucher.