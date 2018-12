später lesen Musik Greyhounds 59 in Saarburg Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Jazzclub Trier will es in der Reihe „Jass – Jam Session Saarburg“ zum Jahresausklang noch einmal krachen lassen. Am Sonntag, 16. Dezember, spielen die Greyhounds 59 ab 15.30 Uhr in der Kulturkneipe Zum Schwarzen Kopf.