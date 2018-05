Eine Grundschule wird 50

Mechthild Schmitt kennt die Schule in Wincheringen aus dem Effeff. Als die Schule 1968 eröffnet wurde, kam sie als Schülerin dorthin. Heute ist sie Schulsekretärin und mit 40 Dienstjahren dienstältestes Mitarbeiterin. In den 50 Jahren dazwischen hat sich eine Menge getan. Zum Jubiläum schaut die 62-Jährige zusammen mit der kommissarischen Schulleiterin Daniela Peterzelka zurück.

Die Anfänge Zu Beginn war die Wincheringer Schule eine sogenannte Mittelpunktschule. Das bedeutet, dort wurden die Kinder und Jugendlichen der umliegenden Orte versammelt, die zuvor die Dorfschulen besucht hatten. Auf den Dörfern wurden alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klassenstufe zusammen unterrichtet. Auf der Mittelpunktschule, die Grund- und Hauptschule war, gab es für sie erstmals getrennte Klassen. „Es war zu Anfang ein sehr junges Kollegium“, erinnert sich Schmitt. Die mehr oder minder logische Folge: „Es haben sich etliche Ehepaare dort gefunden.“ 440 Schüler waren es 1968, heute sind es 204, unterrichtet von 16 Lehrern.

Die Besonderheiten Die Grundschule zeichnen einige Besonderheiten aus. Sie erhielt 2004 die Europa-Medaille und wurde 2015 zur einzigen Grundschule mit dem Titel Europaschule in Rheinland-Pfalz. Sie ist bilinguale Schule für Französisch.

Als Lehrer noch Respektpersonen waren Doch nicht nur die Schule, auch die Menschen darin haben sich verändert. Was der Schulsekretärin als erstes einfällt: „Kinder und Lehrer waren früher nicht auf einer Stufe. Lehrer waren Vorbilder, Erzieher, Respektperson.“ Heute seien sie eher eine Art Freund. Peterzelka ergänzt: „Heute übernehmen Lehrer viele Rollen. Sie sind Kumpel, Familienmitglied und Berater.“ „Die Klassen waren früher größer. Sie bestanden aus 25 bis 30 Kindern. Heute sind es maximal 24“, sagt Schmitt. „30er Klassen wären heute nicht mehr zu schaffen“, meint die Schulleiterin. Die Schüler seien lauter, munterer, hätten mehr Bewegungsdrang, weniger Respekt und könnten sich nicht so lange konzentrieren. Auch Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom sei ein Thema.

Das System und die Matrizen Auch das System hat sich verändert. Die Schulsekretärin erklärt: „Früher war es lockerer. Wenn ein Lehrer krank war, habe ich auch schon mal Aufsicht geführt, eine Lesestunde gehalten oder Matrizen für die Kinder rausgezogen.“ Beim Wort Matrizen kommen Erinnerungen hoch an diese seltsamen Hektographen mit abfärbender Vorlage und einem charakteristischen Geruch nach Lösungsmitteln. Schmitt sagt: „So hat die Schule gerochen.“ Damals sei es auch möglich gewesen, Kinder mal nach Hause zu schicken, wenn der Lehrer krank war. Heute undenkbar. Meist wäre wohl niemand zu Hause.

Schultüte und Poesiealbum Viel geändert hat sich auch in Sachen Schultüte. Schmitt: „Früher war die voller Süßigkeiten. Vielleicht war mal noch ein Haarspängchen drin, aber das war’s.“ Heute würden die Tüten immer schwerer und enthielten Nintendos, Spielzeug von Playmobil oder der Eisprinzessin. Und wieder ist ein neues Thema angeschnitten. Peterzelka sagt: „Heute werden Kinder mit Werbung bombardiert. Das hat zugenommen.“ Auch das Poesiealbum hat sich weiterentwickelt. Früher hätten die Schüler die Seiten darin liebevoll selbst mit Sprüchen und Bildchen gestaltet. Heute werden die Nachfolger, die Freundschaftsbücher, laut Schmitt schnell mal in der Pause ausgefüllt, was wohl auch kein Problem ist. Denn sie enthalten Fragen beispielsweise nach der Lieblingsfarbe, bei denen nur noch angekreuzt werden muss. Sekretärin und Schulleiterin zählen noch viele dieser mehr oder minder kleinen Veränderungen an der Schule auf. Doch es gibt auch eine große.

Vom Überwinden einer Krise Die Schule, an der laut Schmitt sehr engagierte Lehrer unterrichten, hat eine Krise hinter sich. Im vergangenen Jahr hat es zunächst Proteste wegen der Versetzung eines Lehrers gegeben (der TV berichtete). Acht weitere Kollegen haben dann ihre Versetzung beantragt. Die damalige Schulleiterin hat schließlich ihr Amt niedergelegt. Daniela Peterzelka hat von den Turbulenzen im TV gelesen. Die 47-Jährige, die gerade auf der Suche nach einer neuen Stelle war, hat das nicht abgeschreckt. Im Gegenteil. Sie sagt: „Ich dachte mir, da muss man doch einen Weg rausfinden können.“ Sie bewarb sich erfolgreich. Heute sagt die gebürtige Wiesbadenerin, die zuvor an Schulen in Konz und Luxemburg gearbeitet hat: „Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, das ist eine tolle Schule, ein tolles Kollegium.“ Die Kollegen hätten sie zwar mit Vorbehalten empfangen, doch sie habe das Gefühl gehabt, sehr schnell angenommen worden zu sein. Peterzelka: „Mir war wichtig zu vermitteln, dass wir ein Team sind.“ Sie habe nichts in den Griff bekommen müssen, sondern das Ganze nur positiv anschieben müssen. Alle – Eltern, Lehrer und Schüler – hätten mitgezogen. Abschließend sagt Peterzelka: „Es war eine große Krise, aber für uns war entscheidend, dass wir da rausgekommen sind. Das hat die Schulgemeinschaft stark zusammengeschweißt.“