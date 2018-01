Gut besuchter Neujahrsempfang in Saarburg

Mehr als 200 Menschen sind zum Neujahrsempfang in Saarburg gekommen.

Ihr Name

Zum Neujahrsempfang haben die Stadt und der Gewerbeverband Saarburg in die Stadthalle eingeladen. Stadtbürgermeister Jürgen Dixius blickte auf eine lange Liste von Projekten zurück, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. Er nannte aber auch auf viele Vorhaben, die für 2018 geplant sind. Zu letzterem zählen beispielsweise eine barrierefreie Unterführung zwischen Saarburg und Beurig am Bahnhof, die Errichtung von Wohnraum für 1200 Menschen auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne de Lattre und die Fusion mit der Verbandsgemeinde Kell am See.Zur Fusion werden im Januar die letzten Ratsentscheidungen erwartet. Der Zusammenschluss soll zum 1. Januar 2019 erfolgen.

FOTO: Marion Maier

FOTO: Marion Maier

Wie immer gab es auch Ehrungen beim Neujahrsempfang. Dixius zeichnete Helmut Linz aus. Ehrenamtlich verschönere er seit Jahren Wasbergstraße und Pferdemarkt mit umfangreichem Blumenschmuck. Dixius sagte: „Gäste und Besucher sind begeistert, wenn sie durch diese Straße gehen.“Die Ehrennadel für besondere Verdienste ging an Bernhard Kaster, bis 2017 Bundestagsabgeordneter. Ihm habe Saarburg viel zu verdanken, insbesondere wenn es um die Verteilung von Bundesmitteln gegangen sei, sagte der Stadtbürgermeister. Als Beispiele nannte er die Förderprogramme zur Sanierung der Burgmauern mit mehr als zwei Millionen Euro sowie die Aufnahme ins Programm Nationale Projekte des Städtebaus, bei dem Saarburg 3,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt wurden.

FOTO: Marion Maier