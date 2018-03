(red) Das Gymnasium Saarburg nimmt die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen im Schuljahr 2018/2019 im Zeitraum vom 15. bis 28. Februar entgegen. Die Termine werden laut Mitteilung der Schule am Nachmittag und an zwei Samstagen nach Rücksprache mit dem Sekretariat vergeben. Anmeldungen unter 06581/91730 oder per E-Mail an die Adresse sekretariat@gymnasium-saarburg.de.