später lesen Freizeit Heimatverein Söst feiert Kirmes Teilen

Twittern

Teilen



) Anlässlich der Patronatsfeier der St. Bernhard-Kapelle in Niedersöst findet am Freitag, 24. August, um 19 Uhr, eine heilige Messe statt. Anschließend wird im und am Bürgerhaus die Kirmes gefeiert.