Saarburger Ärzte behandeln Kinder aus Kriegsgebiet

Das Friedensdorf International

Friedensdorf International wurde 1967 als Bürgerinitiative gegründet, um Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten zu helfen. Den unschuldigsten Opfern der Kriege sollte schnelle und unbürokratische Hilfe gewährt werden. Seit der Gründung hat sich die Arbeit der Einrichtung erweitert, aber immer noch stehen die Kinder im Mittelpunkt. Aus der anfänglich ausschließlichen Einzelfallhilfe ist ein „Programm für den Frieden“ geworden, wie es auf der Homepage der

So organisiert der Verein Friedensdorf Internation zum einen Hilfseinsätze, die verletzten und kranken Kindern, die in ihren von Kriegen und Krisen heimgesuchten Heimatländern nicht behandelt werden können, eine Chance zu überleben gibt. Zum anderen versucht die Organisation mit nachhaltigen Projekten, wie dem Bau von Krankenstationen die medizinische Versorgung in den Heimatländern der Kinder zu verbessern. Außerdem will die Hilfseinrichtung das friedenspolitische Bewusstsein der Menschen in Deutschland schärfen.

Der Verein finanziert sich fast ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Seit 25 Jahren verleiht das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) ohne Unterbrechung das Spendensiegel. Mehr Informationen gibt es online auf www.friedensdorf.de.