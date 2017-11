Historisch und trotzdem aktuell wie nie

Schüler des Gymnasiums Konz zeigen eine Ausstellung über Migrationsbewegungen der Vergangenheit.

Konz (red) Fluchtbewegungen sind kein Phänomen der Neuzeit. Immer wieder gab es in der Geschichte der Menschheit größere Wellen von Migration. Mit dem Thema haben sich aktuell die Schüler des Gymnasiums Konz befasst.

"Flüchtlinge in der Geschichte" heißt deshalb auch ihre Ausstellung, die kürzlich in den Räumen des Gymnasiums eröffnet wurde. Sie ist das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit des Leistungskurses Geschichte der Klassenstufe 13. Gäste der Ausstellungeröffnung waren neben Schulleiter Wolfgang Leyes die Jugendmigrationsbeauftragte der Caritas, Linda Feger sowie Joachim Weber, 1. hauptamtliche Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz.

Schüler Michael Kautz stellte das Konzept der Ausstellung vor. In fünf Abschnitten werden große Migrationsbewegungen der letzten Jahrhunderte vorgestellt. Dazu zählen die Flucht der Hugenotten aus dem Frankreich des 17. Jahrhunderts, die Flucht französischer Adeliger aus dem revolutionären Frankreich nach 1789, die deutsche Auswanderungswelle in die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, der Exodus der deutschen Juden zur Zeit des Nationalsozialismus und die Flucht der sogenannten Boatpeople.

1,6 Millionen Vietnamesen versuchten nach dem Abzug der amerikanischen Truppen aus ihrem Heimatland im Jahr 1975 mit dem Boot über das südchinesiches Meer zu fliehen. In allen Fällen zeichnen die Schüler die historischen Umstände der jeweiligen Fluchtbewegung nach. Aber auch Einzelschicksale finden Raum in der Ausstellung.

Linda Feger von der Caritas machte in ihrem Grußwort deutlich, wie aktuell das Thema ist, indem sie einen Einblick in ihre Arbeit mit jungen Flüchtlingen in Konz gab. Im Anschluss daran begrüßte Joachim Weber in seiner Eigenschaft als hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz die Initiative der Schüler zu dieser Ausstellung. Auch er betonte die Aktualität des Flüchtlingsthemas für die Stadt Konz und die Region.

Ab Januar ist die Ausstellung im Foyer des Rathauses während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.