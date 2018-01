Infoabend zu Abitur und Berufsfachschule

Zu einer Infoveranstaltung laden Wirtschaftsgymnasium und Höhere Berufsfachschule der Geschwister-Scholl-Schule für Montag, 15. Januar, um 18 Uhr in die Aula des Schulzentrums nach Saarburg ein. Die Geschwister-Scholl-Schule, Berufsbildende Schule Saarburg, informiert über die Bildungsgänge Berufliches Gymnasium (Wirtschaftsgymnasium) und Höhere Berufsfachschule, Fachrichtung Handel und E-Commerce, aber auch allgemein über das System der berufsbildenden Schulen. Das Wirtschaftsgymnasium führt mit berufsbezogenen Angeboten in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife, das heißt zur Berechtigung, an allen Hochschulen in Deutschland zu studieren. Der Leiter des Wirtschaftsgymnasiums in Saarburg, Studiendirektor Jürgen Winnige, informiert über Voraussetzungen und Angebote. Schüler des Wirtschaftsgymnasiums werden das Arbeiten und Lernen in diesem Bildungsgang vorstellen. Schüler, die die Fachhochschulreife an der Zweijährigen Höheren Berufsfachschule der Geschwister-Scholl-Schule erwerben wollen, erhalten ebenfalls Infos.