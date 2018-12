später lesen Schule Informationstag: Gymnasium und Berufsfachschule Teilen

Eine Informationsveranstaltung zum Wirtschaftsgymnasium und zur Höheren Berufsfachschule der Geschwister-Scholl-Schule gibt es am 14. Januar um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums in Saarburg. Dort können Besucher mehr über die beiden Bildungsgänge Berufliches Gymnasium (Wirtschaftsgymnasium) und Höhere Berufsfachschule, Fachrichtung Wirtschaft, aber auch ganz allgemein über das System der berufsbildenden Schulen erfahren.